Чем закусывать незамерзайку?

Химия
Чем закусывать незамерзайку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не пей её чтоб не закусывать!!!!
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