Помогите пожалуйста!!! 1. Вычислите массу гидроксида калия КОН количеством вещес??ва 2 моль. 2. Уместиться ли в трёхлитровой банке кислород О2 массой 16 г? 3. Ежегодно за счёт фотосинтеза на Земле образуется примерно 250 мл...

Химия

Помогите пожалуйста!!! 1. Вычислите массу гидроксида калия КОН количеством вещес??ва 2 моль. 2. Уместиться ли в трёхлитровой банке кислород О2 массой 16 г? 3. Ежегодно за счёт фотосинтеза на Земле образуется примерно 250 млрд.тонн кислорода. Какой обьём заняла бы эта масса кислорода при н.у?

Автор: Гость