Помогите пожалуйста!!! 1. Вычислите массу гидроксида калия КОН количеством вещес??ва 2 моль. 2. Уместиться ли в трёхлитровой банке кислород О2 массой 16 г? 3. Ежегодно за счёт фотосинтеза на Земле образуется примерно 250 мл...
Химия
Помогите пожалуйста!!! 1. Вычислите массу гидроксида калия КОН количеством вещес??ва 2 моль. 2. Уместиться ли в трёхлитровой банке кислород О2 массой 16 г? 3. Ежегодно за счёт фотосинтеза на Земле образуется примерно 250 млрд.тонн кислорода. Какой обьём заняла бы эта масса кислорода при н.у?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. m(KOH) = n*M = 2 моль * 56 г/моль = 112 г 2. n(O2) = m/M = 16г/32г/моль = 0,5 моль V(O2) = n * Vm = 0,5 моль * 22,4 л/моль = 11,2 л Не уместится 3. m(O2) = 250*10^9 т = 250 * 10^15 г n(O2) = m/M = 250 * 10^15 г / 32г/моль = 7,8125*10^15 моль V(О2) = n*Vm = 7,8125*10^15 моль * 22,4 л/моль = 175*10^15 л
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