Помогите пожалуйста!!! 1. Вычислите массу гидроксида калия КОН количеством вещес??ва 2 моль. 2. Уместиться ли в трёхлитровой банке кислород О2 массой 16 г? 3. Ежегодно за счёт фотосинтеза на Земле образуется примерно 250 мл...

Химия
Помогите пожалуйста!!! 1. Вычислите массу гидроксида калия КОН количеством вещес??ва 2 моль. 2. Уместиться ли в трёхлитровой банке кислород О2 массой 16 г? 3. Ежегодно за счёт фотосинтеза на Земле образуется примерно 250 млрд.тонн кислорода. Какой обьём заняла бы эта масса кислорода при н.у?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. m(KOH) = n*M = 2 моль * 56 г/моль = 112 г 2. n(O2) = m/M = 16г/32г/моль = 0,5 моль V(O2) = n * Vm = 0,5 моль * 22,4 л/моль = 11,2 л Не уместится 3. m(O2) = 250*10^9 т = 250 * 10^15 г n(O2) =  m/M =  250 * 10^15 г / 32г/моль = 7,8125*10^15 моль V(О2) = n*Vm = 7,8125*10^15 моль * 22,4 л/моль = 175*10^15 л
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