Найдите числовое значение выражения пожалуйста!

Алгебра
Найдите числовое значение выражения пожалуйста!
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