Найдите длину окружности,если её диаметр17 см
Математика
Найдите длину окружности,если её диаметр17 см
Ответ(ы):
Гость:
Форму длины окружности: p=π d, где d - диамерт значит p=3.14 * 17 = 53.38 см.
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