Ну переведите, пожалуйстаааааааааааа

Гость: Гость:

1. Ходите пешком везде! Или вы не сможете увидеть многого. Конечно, потребуется много сил и это не очень быстро. Но гулять весело. Ты встретишь много людей и посетишь много мест. Поверьте мне, вы сможете получить очень много от такого путешествия. 2. Гулять невесело, когда идет дождь. Я думаю, лучше путешествовать на автобусе. Вы сможете взять экскурсионную поездку на автобусе. У меня получилось попутешествовать на автобусе тем летом. Я не смогла посетить все достопримечательности, но я смогла многое увидеть.