Помогите решить второе задание часть Б
Математика
Помогите решить второе задание часть Б
Ответ(ы):
Гость:
5*64-(144:16)в квадрате 320-81=239 Ответ:239
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