Представьте многочлен в виде произведения двучлена и трёхчлена: abx-aby-acy+acx+bcx-bcy
Алгебра
Представьте многочлен в виде произведения двучлена и трёхчлена: abx-aby-acy+acx+bcx-bcy
Ответ(ы):
Гость:
(abx-aby)+ (acx-acy)+ (bcx-bcy)= ab(x-y)+ac(x-y)+bc(x-y) = (ab+ac+bc)(x-y)
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