Участок земли имеет форму прямоугольника , ширина которого 1200 см , что на 3 метра меньше ,чем его длина . Он обнесён проволокой в 6рядов .Сколько метров проволоки потребовалось.

Математика

Участок земли имеет форму прямоугольника , ширина которого 1200 см , что на 3 метра меньше ,чем его длина . Он обнесён проволокой в 6рядов .Сколько метров проволоки потребовалось.

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