Участок земли имеет форму прямоугольника , ширина которого 1200 см , что на 3 метра меньше ,чем его длина . Он обнесён проволокой в 6рядов .Сколько метров проволоки потребовалось.
Математика
Участок земли имеет форму прямоугольника , ширина которого 1200 см , что на 3 метра меньше ,чем его длина . Он обнесён проволокой в 6рядов .Сколько метров проволоки потребовалось.
Ответ(ы):
Гость:
Сначала найдем длину участка 3 м=300 см, значит 1200+300=1500 см=15 м 1200 см=12м найдем периметр участка 12*15*2=360 м 360*6=2160 м
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