Протяженность кавказских гор и направление
География
Протяженность кавказских гор и направление
Ответ(ы):
Гость:
Протяженность 1500 км, высочайшая вершина - гора Эльбрус, 5642 м
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