Протяженность кавказских гор и направление

География
Протяженность кавказских гор и направление
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Протяженность 1500 км, высочайшая вершина - гора Эльбрус, 5642 м
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