СРОЧНО! !! Помогите пожалуйста решить. Звукувая волна от источника колебаний с ча??тотой 300 Гц распространяется в воде. Длина волны 5 м. Чему равна скорость звука в воде?

Физика

СРОЧНО! !! Помогите пожалуйста решить. Звукувая волна от источника колебаний с ча??тотой 300 Гц распространяется в воде. Длина волны 5 м. Чему равна скорость звука в воде?

Автор: Гость