СРОЧНО! !! Помогите пожалуйста решить. Звукувая волна от источника колебаний с ча??тотой 300 Гц распространяется в воде. Длина волны 5 м. Чему равна скорость звука в воде?
Физика
СРОЧНО! !! Помогите пожалуйста решить. Звукувая волна от источника колебаний с ча??тотой 300 Гц распространяется в воде. Длина волны 5 м. Чему равна скорость звука в воде?
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