СРОЧНО! !! Помогите пожалуйста решить. Звукувая волна от источника колебаний с ча??тотой 300 Гц распространяется в воде. Длина волны 5 м. Чему равна скорость звука в воде?

Физика
СРОЧНО! !! Помогите пожалуйста решить. Звукувая волна от источника колебаний с ча??тотой 300 Гц распространяется в воде. Длина волны 5 м. Чему равна скорость звука в воде?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участок земли имеет форму прямоугольника , ширина которого 1200 см , что на 3 метра меньше ,чем его длина . Он обнесён проволокой в 6рядов .Сколько...
Ответить
Русский язык
Подчеркните все существительные: 1.В горнице моей светло.
Ответить
Математика
Поезд проехал 60км в 4ч какая средняя скорость этого поезда?
Ответить
География
Протяженность кавказских гор и направление
Ответить
Математика
В магазин поступили цветные карандаши и фломастеры, всего 560 штук. Карандаши были ?? 40 коробках, по 12 штук в каждой, а фломастеры - в 10 коробка...
Ответить