Найдите длину окружности,если её диаметр 17см
Математика
Найдите длину окружности,если её диаметр 17см
Ответ(ы):
Гость:
Длина окр С=2пиR*2=пи*d=3,14*17=53,38см.
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