Решите систему : {3х+у=7 {2х^2-у=7
Алгебра
Решите систему : {3х+у=7 {2х^2-у=7
Ответ(ы):
Гость:
{y=7-3x {2x^2-(7-3x)=7 2x^2-(7-3x)=7 2x^2-7+3x=7 2x^2+3x-14=0 D=3^-4*2(-14)=121 X1=-3,5 x2=2 Y1=7-3(-3,5)=17,5 y2=7-3*2=1
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