Газ изотермически сжимают от давления 7*10^6 Па до 15*10^6 Па.Чему равен объем газа посл?? сжатия,если первоначальный объем был 12*10^(-3) м3.

Физика

Газ изотермически сжимают от давления 7*10^6 Па до 15*10^6 Па.Чему равен объем газа посл?? сжатия,если первоначальный объем был 12*10^(-3) м3.

Автор: Гость