Газ изотермически сжимают от давления 7*10^6 Па до 15*10^6 Па.Чему равен объем газа посл?? сжатия,если первоначальный объем был 12*10^(-3) м3.
Физика
Газ изотермически сжимают от давления 7*10^6 Па до 15*10^6 Па.Чему равен объем газа посл?? сжатия,если первоначальный объем был 12*10^(-3) м3.
Ответ(ы):
Гость:
P1V1=P2V2;V2=P1V1/P2=7*10^6*12*10^-3/15*10^6=5,6*10^-3 Па
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