Найдите два числа, учитывая, что: 1. вместе они составляют число 24, и одно из них в 3 раза меньше другого; 2. вместе они составляют число 40 и относятся как 3 : 7; ( СРОЧНО ) плачу 20 баллов

Математика
Найдите два числа, учитывая, что: 1. вместе они составляют число 24, и одно из них в 3 раза меньше другого; 2. вместе они составляют число 40 и относятся как 3 : 7; ( СРОЧНО ) плачу 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х+3х=24 х=6 2. 3х+7х=40 х=4
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