Найдите два числа, учитывая, что: 1. вместе они составляют число 24, и одно из них в 3 раза меньше другого; 2. вместе они составляют число 40 и относятся как 3 : 7; ( СРОЧНО ) плачу 20 баллов

Математика

Найдите два числа, учитывая, что: 1. вместе они составляют число 24, и одно из них в 3 раза меньше другого; 2. вместе они составляют число 40 и относятся как 3 : 7; ( СРОЧНО ) плачу 20 баллов

Автор: Гость