Найдите две дроби каждая из которых больше 3/7 но меньше 4/7
Математика
Найдите две дроби каждая из которых больше 3/7 но меньше 4/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данные дроби можно привести к новому знаменателю, например 28. Тогда условию задачи будут удовлетворять, например дроби 13/28 и 15/28.
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