Найдите главные члены предложения, укажите чем выражено сказуемое: 1)Весенние по??евые работы были закончены. 2) Морозная ночь: все небо ясное. 3) Моя мама учительница 4) Старый запущенный сад в это утро казался, таким моло...

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Найдите главные члены предложения, укажите чем выражено сказуемое: 1)Весенние по??евые работы были закончены. 2) Морозная ночь: все небо ясное. 3) Моя мама учительница 4) Старый запущенный сад в это утро казался, таким молодым , нарядным.

Автор: Гость