Найдите главные члены предложения, укажите чем выражено сказуемое: 1)Весенние по??евые работы были закончены. 2) Морозная ночь: все небо ясное. 3) Моя мама учительница 4) Старый запущенный сад в это утро казался, таким моло...
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Найдите главные члены предложения, укажите чем выражено сказуемое: 1)Весенние по??евые работы были закончены. 2) Морозная ночь: все небо ясное. 3) Моя мама учительница 4) Старый запущенный сад в это утро казался, таким молодым , нарядным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)главные члены - работы были закончены; сказуемое - гл.+причастие 2)это сложное бессоюзное предложение, 1ое: глав. член - ночь, сказуемого нет, т.к. это безличное предложение, 2ое: глав. члены-небо ясное, сказуемое - прилагательное 3)глав. члены - мама учительница, сказуемое - учительница(сущ.) 4) глав. члены - сад казался молодым, нарядным; сказуемое-казался молодым, нарядным(составное именное сказуемое), выражено гл.+прил.
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