Найдите корень уравнение (х+2)+х=9 х+(7+х)=11 х+2х-5=40 х+(4+х)+х=16
Математика
Найдите корень уравнение (х+2)+х=9 х+(7+х)=11 х+2х-5=40 х+(4+х)+х=16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(х+2)+х=9 х+2+х=9 2х=9-2 2х=7 х=9:2 х=4,5 2)х+(7+х)=11 х+7+х=11 2х=11-7 2х=4 х=4:2 х=2 3)х+2х-5=40 3х=40+5 3х=45 х=45:3 х=15 4)х+(4+х)+х=16 х+4+х+х=16 3х=16-4 3х=12 х=12:3 х=4
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