Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите корень уравнения:|5+х|=-4
Математика
Найдите корень уравнения:|5+х|=-4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
|5+x|=-4 5+x=-4 x=-4-5 x=-9 |x|1=-9 |x|2=9
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста с алгеброй номер 408(а,б)412(а и б) фото во вложении
Ответить
Алгебра
Является ли функцмя y=(-x^2)+4x-5, x>=0 ограниченой сверху, ограниченой снизу , ограниче??ой?
Ответить
Русский язык
Чем похожи, чем отличаются синонимы от омонимов ? Кратко, если можно.
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста!!!!!!! Фото ниже.
Ответить
Другие предметы
Запишите( на выбор ) пословицы, предания, сказки народов твоего края , в которых говорится о том, что не обходимо любить и беречь природу !!! ПОМОГ...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск