У кроликов ген мохнатого меха доминирует над гладким мехом. Гомозиготную мохнату?? крольчиху скрестили с гладкошерстным кроликом а)определите сколько типов гамет образуется у самки б)определите сколько типов гамет образуется...

Биология
У кроликов ген мохнатого меха доминирует над гладким мехом. Гомозиготную мохнату?? крольчиху скрестили с гладкошерстным кроликом а)определите сколько типов гамет образуется у самки б)определите сколько типов гамет образуется у самца в)определите генотип и фенотип F1 г)какова вероятность (в процентах) появления в F1 гладких кроликов.
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Гость:
Надеюсь все понятно. Удачи!
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