Найдите корень уравнения. Пять в степени минус пять минус икс равно сто двадцать пять 5^-5-x=125

Алгебра
Найдите корень уравнения. Пять в степени минус пять минус икс равно сто двадцать пять 5^-5-x=125
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5^(-5-x)=125 5^(-5-x)= 5^3 -5-x=3 -x=3+5 -x=8 x=-8
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