Найдите корень уравнения. Пять в степени минус пять минус икс равно сто двадцать пять 5^-5-x=125

Алгебра

Найдите корень уравнения. Пять в степени минус пять минус икс равно сто двадцать пять 5^-5-x=125

Автор: Гость