Найдите косинус угла между лучом OD и положительной полуосью Ox,если D (2;-1)
Геометрия
Найдите косинус угла между лучом OD и положительной полуосью Ox,если D (2;-1)
Ответ(ы):
Гость:
Представь это или нарисуй Если из точки Д опустить перпендикуляр на ось х получим прямоугольный треугольник, в котором гипотенуза -это длина луча ОД равна √2²+(-1)²=√5, а прилежащий катет -это проекция этого луча на ось х, равная 2 соs=прилежащий катет/гипотенузу=2/√5=2√5/5
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