Найдите косинус угла между лучом OD и положительной полуосью Ox,если D (2;-1)

Геометрия
Найдите косинус угла между лучом OD и положительной полуосью Ox,если D (2;-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Представь это или нарисуй  Если из точки Д опустить перпендикуляр на ось х получим прямоугольный треугольник, в котором гипотенуза -это длина луча ОД равна √2²+(-1)²=√5, а прилежащий катет -это проекция этого луча на ось х, равная 2  соs=прилежащий катет/гипотенузу=2/√5=2√5/5
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