Почему около производный предлог

Гость: Гость:

Около дерева-предлог(около чего?)На вопрос не отвечает,членом предложения не является.Служит для связи слов в словосочетании и предложении. Служебная часть речи. Можно сказать так"Не уходи посиди около .(в смысле рядом) тогда это наречие.Отвечает на вопрос где? наречием самостоятельная часть речи.