Почему около производный предлог
Русский язык
Почему около производный предлог
Ответ(ы):
Гость:
Около дерева-предлог(около чего?)На вопрос не отвечает,членом предложения не является.Служит для связи слов в словосочетании и предложении. Служебная часть речи. Можно сказать так"Не уходи посиди около .(в смысле рядом) тогда это наречие.Отвечает на вопрос где? наречием самостоятельная часть речи.
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