Напряженность электрического поля заряда, помещенного в керосин(Єк = 2 ),в некоторой точке равна Eк. Как измениться напряженность поля в этой точке, если заряд поместить в воду ( Єв = 81 )?

Физика

Напряженность электрического поля заряда, помещенного в керосин(Єк = 2 ),в некоторой точке равна Eк. Как измениться напряженность поля в этой точке, если заряд поместить в воду ( Єв = 81 )?

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