Напряженность электрического поля заряда, помещенного в керосин(Єк = 2 ),в некоторой точке равна Eк. Как измениться напряженность поля в этой точке, если заряд поместить в воду ( Єв = 81 )?
Физика
Напряженность электрического поля заряда, помещенного в керосин(Єк = 2 ),в некоторой точке равна Eк. Как измениться напряженность поля в этой точке, если заряд поместить в воду ( Єв = 81 )?
Ответ(ы):
Гость:
E=k*q/e*r^2 E2=k*q/e2*r^2 E/E2=e2/e=81/2=40,5 Все понятно?
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