Найдите значение выражения: 1)|5,1| +|-9,9|= 2)|-7/9|- |-4/15|= 3)|-9,6|:|32|= 4)|8/9|*|27/32|=
Математика
Найдите значение выражения: 1)|5,1| +|-9,9|= 2)|-7/9|- |-4/15|= 3)|-9,6|:|32|= 4)|8/9|*|27/32|=
Ответ(ы):
Гость:
1. = 5,1+9,9 = 15 2. = 7/9 - 4/15 = 35/45 - 12/45 = 23/45 3. = 9,6 : 32 = 96/10 : 32/1 = 96/10 * 1/32 = 3/10 = 0,3 4. = 8/9 * 27/32 = 1/1 * 3/4 = 0,75
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