Найдите значение выражения: 1)|5,1| +|-9,9|= 2)|-7/9|- |-4/15|= 3)|-9,6|:|32|= 4)|8/9|*|27/32|=

Математика
Найдите значение выражения: 1)|5,1| +|-9,9|= 2)|-7/9|- |-4/15|= 3)|-9,6|:|32|= 4)|8/9|*|27/32|=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.     = 5,1+9,9 = 15 2.     = 7/9 - 4/15 = 35/45 - 12/45 = 23/45 3.     =  9,6 : 32 = 96/10 : 32/1 = 96/10 * 1/32 = 3/10 = 0,3 4.      =  8/9 * 27/32 = 1/1 * 3/4 = 0,75
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