Почему Борис Сергеевич слушал Дениску Внимательно, Задумчиво?
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Почему Борис Сергеевич слушал Дениску Внимательно, Задумчиво?
Ответ(ы):
Гость:
Он рассказывал всё очень интересно и рассказывал что он любит. Это ведь рассказ В.Драгунского?
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