Помогите пожалуйста) Найдите производные функции : ( 178-179 ) 178. а) f(x)= под корнем все вместе √x+15 б) f(x)=под корнем все вместе √7-8x c) f(x)=(-x^2+5)^3 г) f(x)=(-8x^2+1)^4 179. a) f(x)=5(3x+x^3-4x^4)^3 б) f(x)...

Алгебра

Помогите пожалуйста) Найдите производные функции : ( 178-179 ) 178. а) f(x)= под корнем все вместе √x+15 б) f(x)=под корнем все вместе √7-8x c) f(x)=(-x^2+5)^3 г) f(x)=(-8x^2+1)^4 179. a) f(x)=5(3x+x^3-4x^4)^3 б) f(x)=(4x^2-x^4)^2 в) f(x)=(3√x-2x^2+x^5)^5 г) f(x)=(4√x+6x^2-5x)^5

Автор: Гость