Помогите пожалуйста) Найдите производные функции : ( 178-179 ) 178. а) f(x)= под корнем все вместе √x+15 б) f(x)=под корнем все вместе √7-8x c) f(x)=(-x^2+5)^3 г) f(x)=(-8x^2+1)^4 179. a) f(x)=5(3x+x^3-4x^4)^3 б) f(x)...

Алгебра
Помогите пожалуйста) Найдите производные функции : ( 178-179 ) 178. а) f(x)= под корнем все вместе √x+15 б) f(x)=под корнем все вместе √7-8x c) f(x)=(-x^2+5)^3 г) f(x)=(-8x^2+1)^4 179. a) f(x)=5(3x+x^3-4x^4)^3 б) f(x)=(4x^2-x^4)^2 в) f(x)=(3√x-2x^2+x^5)^5 г) f(x)=(4√x+6x^2-5x)^5
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Ответ(ы):
Гость:
1/2 * 1/√(х+15) 1/2* -8 * 1/√(7-8х)=-4/√(7-8х) 3*(-x²+5)*(-2x)=-6x*(-x²+5) -16х*4* (-8х²+1)³=-64х*(-8х²+1)³ 5*3*(3х+х³-4х^4)²*(3+3x²-16x³)=15*(3х+х³-4х^4)²*(3+3x²-16x³) 2*(4x²-x^4)*(8x-4x³) 5*(3√x-2x²+X^5)^4*((3|2√x)-4x+5x^4) 5*(4√x+6x²-5x)^4*((4|2√x)+12x-5)  
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