Докажите, что число 13*4^5+3*4^6+4^8 кратно 89. (П.с. нужно общий множитель вынести за скобк??)

Алгебра

Докажите, что число 13*4^5+3*4^6+4^8 кратно 89. (П.с. нужно общий множитель вынести за скобк??)

Автор: Гость