Докажите, что число 13*4^5+3*4^6+4^8 кратно 89. (П.с. нужно общий множитель вынести за скобк??)

Алгебра
Докажите, что число 13*4^5+3*4^6+4^8 кратно 89. (П.с. нужно общий множитель вынести за скобк??)
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