При полоовом размножении дочерние особи развиваются. ответы:1одной неспециализированной клетки 2одной специализиванной клетки 3множества клеток различного происхождения 4слившихся специализованных клеток

Биология
При полоовом размножении дочерние особи развиваются. ответы:1одной неспециализированной клетки 2одной специализиванной клетки 3множества клеток различного происхождения 4слившихся специализованных клеток
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Ответ(ы):
Гость:
2одной специализиванной клетки . наверное
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