Какие горы являются продолжением анд

География
Какие горы являются продолжением анд
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Ответ(ы):
Гость:
Мугоджары расположены к югу от Уральских гор и являются их естественным продолжением. В отличии от Уральских гор, Мугоджары имеют пологие восточные и крутые западные склоны. Мугоджары тянутся с севера на юг на 450 км. Между параллельно расположенными друг к другу западным и восточным хребтами лежит Бершогырская впадина шириной 15-20 км. В некоторых местах встречаются мелкосопочники. Самое высокое место - Большой Боктыбай (657 м).
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