Периметр прямоугольника 28 , а его площадь 48, найди стороны прямоугольника

Алгебра
Периметр прямоугольника 28 , а его площадь 48, найди стороны прямоугольника
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