Найдите КПД примуса, в котором при нагревании 4 л. воды от 20 до 75 градусов сгорело 50 г. керосина.

Физика

Найдите КПД примуса, в котором при нагревании 4 л. воды от 20 до 75 градусов сгорело 50 г. керосина.

Автор: Гость