Найдите КПД примуса, в котором при нагревании 4 л. воды от 20 до 75 градусов сгорело 50 г. керосина.
Физика
Найдите КПД примуса, в котором при нагревании 4 л. воды от 20 до 75 градусов сгорело 50 г. керосина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V₁=4л=0,004м³ ρ=1000кг/м³ t₁=20°C t₂=75°C c=4200Дж/кг°С m₂=50г=0,05кг q=46*10⁶Дж/кг η-? η=А₁/А₂ А₁=Q₁=cm₁(t₂-t₁) A₂=Q₂=qm₂ m₁=V*ρ, m₁=0,004м³*1000кг/м³=4кг А₁=4200Дж/кг°С*4кг*(75°С-20°С)=924000Дж А₂=46*10⁶Дж/кг*0,05кг=2,3*10⁶Дж=2300000Дж η=924000Дж/2300000Дж=0,402=0,4=40%
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