Основные правила взвешивания

Гость: Гость:

1.Перед тем, как производить взвешивание необходимо весы уравновесить, если они не уравновешены. При необходимости для установления равновесия на более легкую чашку нужно положить, например, полоски бумаги. 2.Взвешиваемое тело обычно кладут на левую чашку весов, а гири на правую. 3.Взвешиваемое тело и гири нужно опускать на чашки осторожно, не роняя их даже с небольшой высоты во избежание порчи весов. 4.Не следует взвешивать тела большей массы, чем указанная на весах предельная нагрузка. 5.На чашки весов не следует класть мокрые, грязные, горячие тела, насыпать без использования подкладки порошки, наливать жидкости. 6.С разновесом нужно обращаться очень аккуратно: упавшую гирьку бывает найти очень сложно. Мелкие разновесы нужно брать только пинцетом. Положив взвешиваемое тело на левую чашку, на правую кладут гирю, имеющую массу, равную или немного большую, чем масса взвешиваемого тела (массу оценивают на глаз с последующей проверкой). При несоблюдении этого правила нередко случается, что мелких гирь не хватает и приходится взвешивание начинать сначала. Если гиря перетянет чашку, то её ставят обратно в пенал, если же не перетянет - оставляют на чашке. Затем то же проделывают со следующей гирей меньшей массы и т.д., пока будет достигнуто равновесие. Добившись равновесия, подсчитывают общую массу гирь, лежащих на чашке весов. Потом переносят гири с чашки весов в пенал. Проверяют, все ли гири положены в пенал, находится ли каждая из них на предназначенном для неё месте. Только после этого пенал закрывают.