Прямая а параллельна плоскости альфа, а прямая b лежит в плоскости альфа. Определи??е, могут ли прямые a и b:а) быть параллельнымиб)пересекатьсяв)быть скрещивающимися.Заранее огромное спасибо.

Геометрия
Прямая а параллельна плоскости альфа, а прямая b лежит в плоскости альфа. Определи??е, могут ли прямые a и b:а) быть параллельнымиб)пересекатьсяв)быть скрещивающимися.Заранее огромное спасибо.
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