Прямая а параллельна плоскости альфа, а прямая b лежит в плоскости альфа. Определи??е, могут ли прямые a и b:а) быть параллельнымиб)пересекатьсяв)быть скрещивающимися.Заранее огромное спасибо.

Геометрия

Прямая а параллельна плоскости альфа, а прямая b лежит в плоскости альфа. Определи??е, могут ли прямые a и b:а) быть параллельнымиб)пересекатьсяв)быть скрещивающимися.Заранее огромное спасибо.

Автор: Гость