Какие органы клетки размножаются независимо от деления клетки

Гость: Гость:

Митохондрии и пластиды: * имеют две полностью замкнутые мембраны. При этом внешняя сходна с мембранами вакуолей, внутренняя — бактерий. * размножаются бинарным делением (причем делятся иногда независимо от деления клетки) , никогда не синтезируются de novo. * генетический материал — кольцевая ДНК, не связанная с гистонами (По доле ГЦ ДНК митохондрий и пластид ближе к ДНК бактерий, чем к ядерной ДНК эукариот) * имеют свой аппарат синтеза белка — рибосомы и др. * рибосомы прокариотического типа — c константой седиментации 70S. По строению 16s рРНК близки к бактериальной. * некоторые белки этих органелл похожи по своей первичной структуре на аналогичные белки бактерий и не похожи на соответствующие белки цитоплазмы.