Какие органы клетки размножаются независимо от деления клетки

Биология
Какие органы клетки размножаются независимо от деления клетки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митохондрии и пластиды: * имеют две полностью замкнутые мембраны. При этом внешняя сходна с мембранами вакуолей, внутренняя — бактерий. * размножаются бинарным делением (причем делятся иногда независимо от деления клетки) , никогда не синтезируются de novo. * генетический материал — кольцевая ДНК, не связанная с гистонами (По доле ГЦ ДНК митохондрий и пластид ближе к ДНК бактерий, чем к ядерной ДНК эукариот) * имеют свой аппарат синтеза белка — рибосомы и др. * рибосомы прокариотического типа — c константой седиментации 70S. По строению 16s рРНК близки к бактериальной. * некоторые белки этих органелл похожи по своей первичной структуре на аналогичные белки бактерий и не похожи на соответствующие белки цитоплазмы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
География. Признаки сравнения циклона и антициклона: определение как показаны на карте атмосферное давление движение воздуха явления размеры...
Ответить
Русский язык
Составьте5 предложения с разными видыми чередования
Ответить
Математика
90ц7000г-это...Помогите пожалуста
Ответить
Биология
Помогите,пожалуйста,зранее спасибо!
Ответить
Английский язык
Мне нужно 5 предложений с частицей to и без частицы to... Зарание спасибо)
Ответить