География. Признаки сравнения циклона и антициклона: определение как показаны на карте атмосферное давление движение воздуха явления размеры скорость передвижения направление движения месторождение погода ----------------------...

География
География. Признаки сравнения циклона и антициклона: определение как показаны на карте атмосферное давление движение воздуха явления размеры скорость передвижения направление движения месторождение погода ---------------------- Прошу, если можете, помогите✌
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Циклон - вихревое перемещение масс воздуха по направлению вращения планеты Земля, с запада на восток. Антициклон наоборот. Только это знаю
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