Составьте5 предложения с разными видыми чередования

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Составьте5 предложения с разными видыми чередования
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.[Вдруг навалился густой туман], [как будто стеной отделил он_ меня от остального мира], и, (чтобыне заблудиться), [я решил~вер-нутъея на тропинку], (которая, по моим соображениям, должна бы­ла находиться слева и сзади) (В. Арсеньев). 2.Особенно понравилась Клервиллю та барышня с которой его посадили она была такова какой должна была быть девушка из петербургской передовой интеллигенции (Алданов) . 3.Мальчик был добрый но только калачнику всегда говорили что с Селиваном требуется осторожность потому что у него на лице была красная метинка а это даром не ставится (Лесков). 4. Солнце било в окно,  и,  когда он поднял голову,  ему пришлось зажмуриться. 5.Каждый должен был рассказывать что-нибудь фантастическое из своей жизни, а так как умение рассказывать даётся не всякому, то к рассказам с художественной стороны не придирались (Лесков).
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