Изотоп какого элемента имеет массовое число 13 и содержит 7 нейтронов в ядре? Укажи??е место положения этого элемента в Периодической системе

Химия

Изотоп какого элемента имеет массовое число 13 и содержит 7 нейтронов в ядре? Укажи??е место положения этого элемента в Периодической системе

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