Изотоп какого элемента имеет массовое число 13 и содержит 7 нейтронов в ядре? Укажи??е место положения этого элемента в Периодической системе
Химия
Изотоп какого элемента имеет массовое число 13 и содержит 7 нейтронов в ядре? Укажи??е место положения этого элемента в Периодической системе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдём число протонов и порядковый номер этого элемента 13-7=6 Это углерод II период IVA группа (2 период; 4 группа, главная подгруппа)
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