4.В каком ряду все слова имеют окончание -ая? 1)гостиная, самая, переливая 2)маслян??я, пельменная, разбрасывая 3)жесткая, какая , прекрасная 4)стая , запятая, кладовая 5.В каком ряду все слова состоят из приставки, корня ...

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4.В каком ряду все слова имеют окончание -ая? 1)гостиная, самая, переливая 2)маслян??я, пельменная, разбрасывая 3)жесткая, какая , прекрасная 4)стая , запятая, кладовая 5.В каком ряду все слова состоят из приставки, корня и окончания? 1)всхлип, взрыв, вспять 2)вход, вскачь, встарь 3)всплеск, взмах, вскрик 4)взгляд, взнос, вскользь 6.В каком ряду расположены слова, образованные приставочно-суффиксальным способом? 1)разрыдаться, привокзальный, наибольший 2)по-зимнему, сослуживец, наручник 3)наконечник, досрочный, премилый 4)закавказский, нахлебник, просмотреть Часть 2 Морфология. 1.Выпишите из приведенных предложений имена существительные и определите их морфологические признаки по образцу: 1).На стеклах очков и пенсне свет отражался ярким пламенем. 2).В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас кормиться в поле. 3).Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и побежал наверх. ОБРАЗЕЦ: стеклах, начальная форма -стекло; нарицательное,неодушевленное, среднего рода, 2-го склонения, в предложном падеже множ.числа. 2.Выпишите из приведенных предложений имена прилагательные и определите их морфологические признаки по образцу: 1).:Слышны птичьи голоса в небольшой березовой роще. 2).Далеко видна желтая полоса песчаного берега. 3).Строился у выхода матросский батальон, уходящий на фронт. ОБРАЗЕЦ: в небольшой; начальная форма – небольшой, качественное. полное. Согласуется со словом «роще» в женском роде. единственного числа. предложного падежа. 3.Выпишите из приведенных предложений имена числительные и определите их морфологические признаки по образцу: 1).Двое саней и три подводы везли по второму разу груз весом пятьсот семьдесят килограммов, что составляет две пятых дневной нормы перевозки. 2). Почти через двадцать лет – в шестьдесят третьем году - я оказался в Острее. ОБРАЗЕЦ: двое – начальная форма – двое. Собирательное, в именительном падеже. 4.Выпишите из приведенных предложений местоимения и определите их морфологические признаки по образцу: 1).Я вообразил себе. что вместе со всеми моими товарищами попал в какой-то сказочный лес, в котором никого кроме нас нет. 2)Мне захотелось вас заставить рассказать что-нибудь. 3).Яков наслаждался своей победой,как дитя: все его лицо преобразилось.

Автор: Гость