7884/219=? Стобиком!Заранее спасибо!

Математика
7884/219=? Стобиком!Заранее спасибо!
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  _ 7884219      675   36   _ 1134      1134      -------             0
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