Для выбора водящего в детской игре N человек становятся в круг, после чего произно??ится считалка. На первом слове считалка указывает на первого в круге человека, на втором слове – второго человека и т.д. После N -ого человека ...

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Для выбора водящего в детской игре N человек становятся в круг, после чего произно??ится считалка. На первом слове считалка указывает на первого в круге человека, на втором слове – второго человека и т.д. После N -ого человека снова идет первый человек (все люди в кругу пронумерованы числами от 1 до N, круг зацикливается, после человека с номером N идет человек с номером 1). Всего в считалке M слов. Определите, на какого человека придется последнее слово считалки. Программа получает на вход два целых положительных числа. Первое число N - количество людей в круге. Второе число М – количество слов в считалке. Оба числа не превосходят 109. Программа должна вывести одно целое число от 1 до N – номер человека в кругу, на которого придется последнее слово считалки. Решение,правильно работающее только для случаев, когда входные числа не превосходят100, будет оцениваться в 6 баллов.

Автор: Гость