Ребята, срочно нужно решить, ставлю 80 балов
Физика
Ребята, срочно нужно решить, ставлю 80 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 задаче все сопротивления разбиты на 3 группы 1-=1кОм, 2=1кОм 3=3кОм и включены параллельно 1/Ro=1/1000+1/3000+1/1000=7000/3000=7/3 Ro=3/7 Ом Показания амперметра в общей части цепи равно I=U/Ro I=1.5*7/3=3.5 A А олимпиаду надо решать самому
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