Сочинение про адскую звезду

Гость: Гость:

"Адский остров" – одна из первых страниц страшной истории Соловков – этой русской святыни, превращенной сталинистами в лагерь смерти. Автор и герой этой документальной повести – С. А. Мальсагов – бывший офицер царской, а затем и Добровольческой армии – жертва и свидетель преступлений тех лет, первый из тех, кто поведал миру об ужасах сталинских тюрем и концлагерей. Повесть эта – пример несокрушимости воли к свободе и справедливости, побуждающей человека к совершению невероятных поступков, одним из которых является дерзкий побег нашего героя, почти немыслимый в те времена с острова смерти Созерко Артаганович Мальсагов родился в далеком XIX веке и был человеком своего времени. Кадровый военный, выпускник кадетского корпуса, офицер кавалерии, он встретил семнадцатый год, как и должен был его встретить: согласно присяге и убеждениям стал бороться против новой власти. Катастрофа Кавказской армии была личной катастрофой С. Мальсагова. После долгих колебаний и размышлений он сделал роковую для себя попытку приспособиться к новой жизни. В 1923 году он добровольно сдался в руки офицеров ЧК, поверив в амнистию 1922 года, согласно которой Совет народных комиссаров РСФСР обещал полное прощение белогвардейцам «всех рангов и категорий» . Амнистия обернулась ссылкой на Соловки в 1924 году. Владикавказская ЧК вынесла следующий приговор: «По приказу административной комиссии народного комиссариата внутренних дел по высылке гражданин Мальсагов признан виновным в преступлениях против основ государства, предусмотренных статьями 64 и 66 Уголовного кодекса РСФСР. Статья 64 — «Организация террористических актов и сотрудничество с иностранцами» , статья 66 — «Шпионаж в пользу международной буржуазии» . (Через десять — пятнадцать лет эти статьи сольются в зловещую Пятьдесят Восьмую, окончательно сгубившую страну) . «Адские острова» С. Мальсагова . В его книге намечены пунктиры, которые годы спустя в трагической энциклопедии А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» разовьются в монументальный «эпос» , обжигая каждого, имеющего Бога в душе, фактами, анализом, обобщением. С. Мальсагов так и написал во вступлении, что рассматривает свой труд как небольшую часть «гигантского обвинительного приговора, который «русский народ, все человечество, история и Бог» предъявят в свое время. А. Солженицын явил миру эту дьявольскую «страну эпоса» именно как приговор, как обвинение всякому террору, всякому насилию, в какие бы идеологические одежды они не рядились.