Решите уравнения (16m-9 m)×4=252помогите пожалуйста

Математика
Решите уравнения (16m-9 m)×4=252помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16m-9m)*4=252 7m*4=252 28m=252 m=252:28 m=9
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