Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите уравнения (16m-9 m)×4=252помогите пожалуйста
Математика
Решите уравнения (16m-9 m)×4=252помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16m-9m)*4=252 7m*4=252 28m=252 m=252:28 m=9
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
ЗАПИШИ ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСКРИПЦИИ:второй звук в слове ЯМА;
Ответить
Математика
Одна целая три четвертых плюс одна целая одна шестая
Ответить
Математика
28*(x+5)=224 реши уровнение в полном виде дам 15 баллов
Ответить
Алгебра
Сократить дробь по математике
Ответить
География
Территория Казахстана на находятся низкогорные территории
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск