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Однокоренное слово к слову мороз
Русский язык
Однокоренное слово к слову мороз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозный, морозная, замороз,заморозки.
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