Сообщение на тему: "Методы изучения жизнедеятельности клетки"По плану gt;1.Клетка 2.Состав клетки 3.Роль клетки
Биология
Сообщение на тему: "Методы изучения жизнедеятельности клетки"По плану gt;1.Клетка 2.Состав клетки 3.Роль клетки
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Для изучения строения и жизнедеятельности клеток применяют самые разнообразные методы: световая микроскопия или электронный микроскоп, разделительное центрифугирование, авторадиография, рентгеноструктурный анализ, микрохирургия, клеточная культура. 1. Клетка — это один из основных структурных, функциональных и воспроизводящих элементов живой материи; это мельчайшая единица всего живого. Существуют растительные и животные клетки. 2. Строение/Состав растительной клетки. Растительная клетка состоит из более или менее жесткой клеточной оболочки и протопласта. Клеточная оболочка – это клеточная стенка и цитоплазматическая мембрана, которые защищают клетку. Протопласт – это протоплазма индивидуальной клетки. Он состоит из цитоплазмы и ядра. В цитоплазме находятся органеллы (рибосомы, микротрубочки, пластиды, митохондрии) и мембранные системы (эндоплазматический ретикулум, диктиосомы). Цитоплазма включает в себя еще цитоплазматический матрикс, в котором и находятся органеллы и мембранные системы. От клеточной стенки цитоплазма отделена плазматической мембраной, которая представляет собой элементарную мембрану. В отличие от большинства животных клеток растительные клетки содержат одну или несколько вакуолей. Это пузырьки, заполненные жидкостью и окруженные элементарной мембраной (тонопластом). Строение животной клетки: клеточная мембрана, вакуоль, ядро, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, аппарат гольджи, лизосомы, клеточный центр. Рибосомы - это мелкие структуры клетки, состоящие из двух субъединиц. Рибосома образована рибосомальной РНК и белком. Митохондрия - это 2-х мембранная структура клетки. Комплекс Гольджи - это стопка из уплощенных мешочков (цистерн), является образованием ЭПС. Лизосома - это 1-мембранный органоид, который заполнен различными гидролитическими ферментами. 3. Клетка это элементарная единица строения, функционирования, размножения и развития всех живых организмов, вне клетки нет жизни. Клетки различных организмов похожи по строению и основным свойствам и имеют общее происхождение. Клетка играет определяющую роль в жизни любого организма, в том числе и человека. Каждая клетка — это маленький живой организм: она питается, размножается и взаимодействует с другими клетками. Множество клеток одного типа образует ткани, из которых состоят различные органы человеческого тела. Разные типы клеток выполняют разную работу, но все они устроены одинаково.
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