Мне нужно 5 предложений с частицей to и без частицы to... Зарание спасибо)

Английский язык
Мне нужно 5 предложений с частицей to и без частицы to... Зарание спасибо)
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Гость:
То прік то гуд ту прик
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