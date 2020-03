Найдите квадрат наибольшего из чисел a и b. Выведите результат сравнения на экран. ??рограмму напишите на языке программирования паскаль

Гость: Гость:

Var a,b:integer; begin writeln('Введите два числа:'); readln(a,b); if (a>b) then writeln(a,' > ',b,', ',a,'^2=',a*a) else writeln(b,' > ',a,', ',b,'^2=',b*b); end. Пример: Введите два числа: 5 8 8 > 5, 8^2=64