Найдите линейную скорость v и ускорение a точек на поверхности земного шара: а)на ??кваторе б)На широте 60 градусов в)На полюсах Радиус Земли принять равным 6400 км
Физика
Найдите линейную скорость v и ускорение a точек на поверхности земного шара: а)на ??кваторе б)На широте 60 градусов в)На полюсах Радиус Земли принять равным 6400 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. v=2*Pi*R/T Т=24 часа=... секунд - период обращения Земли На экваторе R=Rз На широте 60 градусов R=Rз*cos60
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