Найдите линейную скорость v и ускорение a точек на поверхности земного шара: а)на ??кваторе б)На широте 60 градусов в)На полюсах Радиус Земли принять равным 6400 км

Физика
Найдите линейную скорость v и ускорение a точек на поверхности земного шара: а)на ??кваторе б)На широте 60 градусов в)На полюсах Радиус Земли принять равным 6400 км
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. v=2*Pi*R/T  Т=24 часа=... секунд - период обращения Земли  На экваторе R=Rз  На широте 60 градусов R=Rз*cos60 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Самое большое число чётное и сколько существует двухзначных чисел натуральных не чётных
Ответить
Другие предметы
Какие предметы нужно сдавать для профессии ITшника?
Ответить
Английский язык
Какие подарки дарят на день благодарения
Ответить
Биология
Помогите...кто это? В какое время жило или живёт?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста‼️‼️
Ответить