Найдите массу 17х1023степени О2

Химия
Найдите массу 17х1023степени О2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данный степень окисления разделите на 6,02*10^23 тогда найдете моль. Затем моль умножайте на 32 и ответ выйдет
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