Найдите множество корней уравнения: A)3x²-5x+6=0 Б)3x²-5x+2=0 Пожалуйста с объяснением. Заранее спасибо:)

Алгебра

Найдите множество корней уравнения: A)3x²-5x+6=0 Б)3x²-5x+2=0 Пожалуйста с объяснением. Заранее спасибо:)

Автор: Гость