Найдите множество корней уравнения: A)3x²-5x+6=0 Б)3x²-5x+2=0 Пожалуйста с объяснением. Заранее спасибо:)
Алгебра
Найдите множество корней уравнения: A)3x²-5x+6=0 Б)3x²-5x+2=0 Пожалуйста с объяснением. Заранее спасибо:)
Ответ(ы):
Гость:
A)3x²-5x+6=0 D=(-5)²-4*3*6=-47<0 корней нет. Б)3x²-5x+2=0 D= (-5)²-4*3*2=1>0
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